Bonan: "Giusto il turnover di Pioli per stasera, mi aspettato tanto da Rebic"

Presente negli studi di SkySport24, Alessandro Bonan ha rilasciato queste dichiarazioni sul Milan: "Giocare stasera con delle alternative è un passaggio obbligato per Pioli che non avrà poi molto tempo per preparare il derby. E' giusto che Pioli faccia un po' di turnover, ma sarà comunque una formazione competitiva. Stasera mi aspetto tanto da Rebic. Il Milan stasera deve dare una risposta importante anche in vista del derby di domenica. Il ko di La Spezia ha lasciato molti dubbi anche per la mancanza di un piano B durante la partita. Il Milan non ha avuto la lucidità di capire che forse quella sera, vista la grande pressione dello Spezia, era meglio buttare la palla in avanti verso Ibrahimovic".