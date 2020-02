Bonan: "La mano di Ibrahimovic è totalmente ininfluente sul successivo gol dello svedese"

Intervenuto negli studi di Sky Sport Alessandro Bonan, noto giornalista sportivo, ha parlato del dubbio episodio del gol annullato ad Ibrahimovic nella gara contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "L'episodio nel finale che ha portato il rigore alla Fiorentina su Cutrone non è assolutamente penalty, l'arbitro non è andato a rivederlo al Var. Tornando all'episodio del gol tolto a Ibrahimovic, una perla fantastica, è stato annullato perchè per regolamento si dice che se nell'azione un giocatore tocca palla con la mano, questo porta ad annullare la rete. Io penso che se Ibrahimovic tocca la palla in maniera totalmente involontaria, nel momento in cui segna è passato un altro mondo con altre giocate eccezionali. Come si fa a pensare che questo fallo di mano possa essere influente sulla rete."