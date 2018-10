Bonolis a Sky: "Finalmente un derby palpitante. Scambio Icardi per Higuain? Per me è no"

Paolo Bonolis, conduttore tv e noto tifoso nerazzurro, è stato intervistato dai Sky Sport. Queste le sue parole sulla prossima stracittadina: "Finalmente un derby palpitante, con due squadre che si sono messe in buona forma per competere per i posti Champions. Sia noi che il Milan siamo sani, i miei nerazzurri stanno uscendo dal Fair Play Finanziario ed i cugini con Elliott sono finanziariamente solidi. Giocano bene e Gattuso sta prendendo in mano la situazione. Spalletti? Mi piace da pazzi, mancano un paio di punti di riferimento in campo ma credo che la dirigenza farà i giusti acquisti. Ci manca un regista, perché Brozovic si adatta ma non lo è, e poi forse ci servirebbe un giocatore di grande fantasia perché siamo molto forti fisicamente ma poco fantasiosi. C'era Rafinha ma lo abbiamo perso, lo dico, vorrei Modric".

Gli attaccanti del derby, Higuain contro Icardi: "Mauro sta dando il suo contributo, non solo in zona gol. Ma la sua natura spontanea è quella di vivere in area di rigore, che ora sta cercando di evolvere aggiungendo quello che gli è sempre mancato. Scambio con Higuain? No, per amore della maglia e per differenza di età".