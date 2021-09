Bozzo sul Milan: "Si è confermato tenendo Tonali e Diaz e riscattando Tomori"

Tuttosport ha intervistato l'avv. Giuseppe Bozzo per parlare dell'ultima sessione di calciomercato: "L’Inter: ha venduto e ha preso sostituti all’altezza. Il Milan si è confermato perché ha trattenuto chi aveva fatto bene come Tonali e Diaz, in più ha riscattato Tomori. E poi sono curioso per quanto riguarda la Roma. E sono curioso anche della Fiorentina che ha mantenuto Vlahovic e che nei ruoli si è rinforzata in maniera chirurgica".