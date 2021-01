Brahim a MilanTv: "Cerco di migliorarmi ogni giorno. Il Cagliari non è un avversario facile"

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, Brahim Diaz ha parlato nel pre-partita di Cagliari-Milan. Queste le sue parole:

Sugli aspetti del gioco in cui si sente migliorato.

"Voglio migliorare sempre giorno dopo giorno. So che lavorando si può sempre crescere e si può sempre fare meglio. Non so di preciso in che cosa sono cresciuto dal mio arrivo ma so che voglio crescere ancora"

Sulla partita.

"Sappiamo che è una partita complicata e sappiamo che gli avversari sono sempre motivati ad affrontarci. Arrivano da qualche risultato negativo ma ogni partita è a sè. Noi dobbiamo giocare bene e rimanere concentrati e fare quello che sappiamo. Oggi vogliamo ottenere i 3 punti"

Sulle indicazioni di Pioli.

"Dobbiamo giocare con il cuore e fare quello che sappiamo fare perchè abbiamo molto talento."