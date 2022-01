Braida: "Il tempo ci dirà se Colombo è un giocatore da Milan o no"

In un’intervista realizzata con i colleghi di Calciomercato.com, Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha parlato anche di Milan ed in particolare di Lorenzo Colombo. Alla domanda se può essere lui l’attaccante del futuro in casa Milan, Braida ha risposto così: “Colombo sa cosa penso di lui. È un ragazzo valido, ma ha bisogno di maturare. Poi il tempo dirà se sarà o meno un giocatore da Milan”.