Brambati: "Se il Milan vuole fare un salto in avanti dovrebbe guardare oltre Pioli"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Massimo Brambati ha parlato del lavoro di Pioli e delle prospettive del Milan con il tecnico emiliano. Queste le sue parole: "Per Pioli c'è un punto di domanda. La società che progetto ha? Di andare in Champions o di fare come sta facendo quest'anno l'Inter? Se vuole fare un salto in avanti, che non sta facendo neanche quest'anno, allora Pioli non va bene e devi prendere un simil-Conte. La darei a Gasperini. Non si deve partire da Ibrahimovic, ma dal tecnico".