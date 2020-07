Briaschi: "Milan, conferma Pioli scelta intelligente. Su Ibra..."

Il procuratore Massimo Briaschi ha commentato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, gli argomenti del giorno.

Pioli rimane al Milan, che ne pensa?

"E' una scelta intelligente, perché conosco Pioli e già da giovane aveva l'idea di fare l'allenatore. Si è confermato, è un tecnico molto preparato e bravissimo nella gestione dei gruppi. Tutti i risultati positivi dopo il lockdown lo confermano".

Ibrahimovic è stato essenziale per il Milan e per il tecnico. E' così?

"Il Milan ha perso anche Rivera, per dire. I giocatori passano. Pioli è un maestro nella gestione, anche di uno come Ibra, che non è semplice. Ha portato grandi benefici ma ha una personalità particolare".