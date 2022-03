Bruscolotti: "Il Napoli è andato in difficoltà quando il Milan ha iniziato a negare le fonti di gioco azzurre"

MilanNews.it

Beppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti avrà analizzato bene cosa non è andato contro il Milan. Una sconfitta ci può stare, soprattutto contro una big. Bisogna avere la forza di lottare fino in fondo e vedere come finirà. Mi auguro si faccia tesoro dell'esperienza negativa di domenica, non so dire da fuori se la pressione può essere un peso per questa squadra. Non c'è stata lettura della gara, il Napoli è andato in difficoltà quando il Milan ha iniziato a negare le fonti di gioco azzurre. La gara è stata decisa da un episodio, ma la prestazione poteva e doveva essere diversa" riporta tuttonapoli.net.