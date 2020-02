Cacia: "L'entusiamo per Ibra è surreale. Fa ancora la differenza"

Intervenuto negli studi di Sky Sport Daniele Cacia, storico attaccante della serie cadetta attualmente svincolato, ha parlato di Ibrahimovic e dell'impatto nel mondo Milan. Queste le sue parole: “L’altra sera sono andato a San Siro per vedere Milan-Torino, c’è un entusiasmo verso Ibra che è surreale. Era in panchina, si è alzato per andare a fare il riscaldamento e la gente già impazziva. Pioli continuava a guardare l’orologio perché anche lui sentiva questa necessità dello stadio. Anche lui ha iniziato ad avere la pressione di cambiare Pioli con Ibra. È entrato, non ha fatto granché nei 20 minuti finali della partita, ma ha toccato quelle 3-4 palle e ha avuto quelle 2-3 occasioni e fa ancora la differenza dal punto di vista tecnico. Atleticamente non sarà ancora l’Ibra di 5-6 anni fa. Ha pure 38 anni, è normale che non può avere più la dinamicità di qualche anno fa. Quando tocca palla lui ha sempre l’idea giusta, fa ancora la differenza”