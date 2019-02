Cagliari, Pisacane: "Piatek è letale. Dobbiamo osare e crederci"

La Gazzetta dello Sport riporta le dichiarazioni del difensore del Cagliari, Fabio Pisacane, avversario questa sera del Milan a San Siro: "Sono maniacale nei dettagli. Guardo l’avversario al video quando gioca in casa e in trasferta. Piatek è letale, soprattutto in area, non devi lasciargli un centimetro. Fa 90 minuti di movimento. Devi sempre tenera alta la concentrazione. Ma noi dovremo osare e crederci".