In video chat con Danilo Gallinari, Davide Calabria ha parlato così dei giocatori più dominanti fisicamente: "Non ti direi Ronaldo, ma bensì Franck (Kessie, ndr). E' veramente assurdo. Fa poca palestra ma ha un fisico pazzesco. Non lo sposti. Puoi prendere anche una rincorsa di cinquanta metri prima di andargli addosso, ma alla fine ti ribalti comunque tu".