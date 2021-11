Calabria su Pioli: "All'inizio abbiamo fatto un po' di fatica, ma il suo lavoro è stato fondamentale"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Porto, Davide Calabria ha dichiarato sul suo rapporto con mister Pioli: "Mi ha aiutato tanto, all'inizio abbiamo fatto un po' di fatica ma poi il lavoro è stato fondamentale. È un fatto di fiducia, di credere in quello che si fa, dare tutto quello che si ha sul campo, se remiamo tutti dalla stessa parte i risultati arrivano".