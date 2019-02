Caldara: "Nell'ultimo mese ho fatto una mini preparazione, manca poco al rientro"

Mattia Caldara ha parlato ai microfoni di Milan TV del suo recupero dall'infortunio: "Sta andando tutto bene. Nell'ultimo mese ho fatto una mini preparazione, con lavori fisici molto intensi. Il mio corpo sta rispondendo bene e sono contento di questo. Ormai ci siamo, manca poco, resta solo da ritrovare il feeling con la palla. E' stato un periodo molto difficile, forse il più difficile della mia carriera. Non sono mai stato così lontano dai campi per tanto tempo. Mi manca, soprattutto, stare in ritiro con i miei compagni, perchè si crea un bell'armonia. Finalmente questo periodo sta per finire. Non vedo l'ora di essere d'aiuto per la squadra e di condividere tante gioie in campo con i miei compagni".