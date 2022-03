Capello esalta Pioli: "Ha studiato la gara col Napoli da gran professionista"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico del Milan, Fabio Capello, ha speso parole d’elogio per Stefano Pioli: "Contro il Napoli ha cambiato sistema tattico e vinto, se non lo faceva avrebbe rischiato. Non si può giocare sempre allo stesso modo, ci sono gli avversari. Che vanno studiati, contrastati nei punti forti e colpiti in quelli deboli. Non sempre Pioli ha avuto la possibilità di impostare: gli mancavano giocatori, poteva solo aggiustare. Ma adesso che è quasi al completo il suo lavoro si vede. E la cosa che più mi ha sorpreso è che difende molto bene anche se gli manca Kjaer: ha recuperato Romagnoli e Kalulu è ormai un centrale affidabile che non fa errori. Per la prima volta non ha subito contropiede: Osimhen era sempre raddoppiato. Il Napoli mi piace - ha affermato Capello -, però ha incontrato una squadra che ha capito come metterlo in difficoltà. Questo è un altro complimento che faccio a Pioli: vuol dire che ha studiato le partite da gran professionista".