Cappellini: "Ibrahimovic ha dimostrato di essere ancora un giocatore importante. Può fare da chioccia per i giovani"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Massimiliano Cappelini ha parlato di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Ibrahimovic ha dimostrato di essere ancora un giocatore importante nonostante l'età. Il Milan ha ritenuto opportuno insistere per il rinnovo perchè Zlatan può dare ancora tanto e può fare anche la chioccia per i tanti giovani presenti in rosa."