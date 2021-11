Cassani, messaggio a Pioli: "Sei il numero 1, felice dei risultati che stai ottenendo"

Davide Cassani, ex ciclista e grande amico di Stefano Pioli, ha dedicato queste parole al tecnico rossonero attraverso i microfoni di Milan TV in occasione del suo rinnovo di contratto: "Ciao Stefano, sai che sono un tifoso del Bologna, ma ora per colpa tua tifo anche Milan. Sono contento per i risultati che stai ottenendo, sono felice che tu possa continuare a lavorare per il Milan. Sei il numero 1!".