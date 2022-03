Cassano: "Al Milan servono almeno 3-4 pedine. Pare che abbiano chiuso per Belotti"

MilanNews.it

Antonio Cassano, ospite della BoboTv, parla del Milan e di come potrà fare lo step ulteriore dopo due anni molto proficui in cui la squadra non è cambiata tantissimo: "Il Milan sta facendo un lavoro eccezionale e lo ha fatto anche l'anno scorso, ma ha perso Donnarumma e perderà anche Kessié. Con chi lo sostituirà? Hanno fatto benissimo sostituendo Donnarumma, ma servono almeno 3-4 pedine e una sarà un attaccante. Pare che abbiano chiuso per Belotti, da quello che ho raccolto".