Castillejo a MTV: "È stato duro stare fuori, oggi vogliamo finire bene"

Nel pre partita di Milan-Cagliari Samu Castillejo è stato intervistato da Milan TV:

Come stai? “È stata dura viverla da fuori, soprattutto perché sono stato 15 giorni fuori ma è sembrato un mese. Sono molto felice per quello che abbiamo fatto e di essere in Europa. Speriamo di finire bene”.

La produzione offensiva: “Vuol dire che fisicamente stiamo bene, siamo cresciuti come squadra nel 2020. Sono molto contento per i miei compagni e per il mister”.

I punti nel girone di ritorno: “Sono tantissimi punti quelli che abbiamo fatto nel girone di ritorno. Dobbiamo vincere per farne 41, vogliamo finire bene”.