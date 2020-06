Castillejo: "L'obiettivo del Milan è l'Europa. Il calcio in Italia è adatto alle caratteristiche di Theo Hernandez"

Intervenuto ai microfoni di Marca, Samu Castillejo ha parlato della ripartenza del calcio italiano, del Milan e del compagno Theo Hernandez. Queste le domande e le risposte:

Sulla ripartenza del calcio.

"C'è stato un momento in cui, qui in Italia, abbiamo pensato che il torneo non terminasse. Ad oggi ci stiamo allenando e ci stiamo preparando al massimo perchè non sarà facile giocare tre volte a settimana."

Sul Milan.

"La squadra è molto vicino all'Europa, può succedere di tutto ma quello è il nostro obiettivo. Il modo di lavorare del Milan e della Juventus è quello che più assomiglia a quello del Real Madrid e del Barcellona in Spagna."

Su Theo.

"Qui il calcio è adatto alle caratteristiche di Theo Hernandez. Le squadre spesso giocano con una linea di 5 giocatoie e lui riesce con il fisico a sfidare gli avversari nell'uno contro uno."