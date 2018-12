Castillejo: "Sono sempre pronto per giocare. Sul ruolo..."

Intervistato da Milan TV, Samu Castillejo ha parlato così del suo momento: "Sono sempre pronto per giocare e per le partite che ci saranno, è per questo che sono qui. il primo anno di solito non è facile, per tutte le cose nuove che ci sono, dal paese alla squadra, però credo che le cose stanno andando bene e sono pronto per giocare. Ruolo? Vengo da tre anni nei quali ho giocato sulla fascia destra, adesso sto giocando un po' a sinistra o da seconda punta, in base a dove c'è bisogno. Sono posizioni nelle quali mi trovo bene e che mi piacciono e cerco sempre di aiutare la squadra in qualunque modo".