Cattaneo: "La prima punta è il vero acquisto che il Milan non deve sbagliare"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Cattaneo ha parlato del mercato delle prime punte del Milan. Queste le sue parole: "Scamacca per caratteristiche fisiche e anagrafiche sarebbe un giocatore ideale, così come Vlahovic. Le valutazioni tuttavia sono molto alte. Il Milan è secondo in classifica giocando metà delle gare senza un centravanti. Chiaramente con impegni consistenti bisognerà valutare un giocatore con caratteristiche simili a quelle di Ibrahimovic, che possa crescere sotto la sua ala e garantire al Milan prestazioni importanti. Al di là delle prospettive di Leao, forse la prima punta è il vero acquisto che il Milan non deve sbagliare."