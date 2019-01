Chelsea, Sarri: "Morata? Se parte serve un sostituto. Al momento è qui"

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Premier League contro il Newcastle, toccando anche il tema legato al futuro di Morata: "Ovviamente se andrà via in un'altro club, avremo bisogno di un sostituto. Al momento Morata è qui, quindi credo sia giusto che pensi solo a giocare. In Europa al momento ci sono 300 giocatori coinvolti dal mercato, e tutti devono solo pensare alla prossima partita, altrimenti è impossibile giocare".