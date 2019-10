Colantuono sul Milan: "A Pioli va dato tempo, ma ad oggi i rossoneri non possono lottare per il 4° posto"

Nel corso di Stadio Aperto, su TMW Radio, il mister Stefano Colantuono ha commentato così il momento del Milan: "A Pioli va dato ancora un po' di tempo. Con la Roma si può perdere, i giallorossi sono una grande squadra. I rossoneri devono ritrovarsi e poi pensare agli obiettivi, ma ad oggi non ci sono possibilità perchè questa squadra lotti per il 4° posto. Servirà riprendere in fretta una grande marcia per puntare almeno a dar fastidio alle altre".