Commisso: "Parlerò con Chiesa. La valutazione dei grandi giocatori non scende"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, il quale, tra le altre cose, ha parlato anche del futuro di Federico Chiesa, giocatore accostato con una certa insistenza al Milan: "Cosa succederà? Non lo so. Nei prossimi giorni parlerò con il ragazzo. A suo tempo ho promesso al babbo di Chiesa che lo avrei lasciato libero davanti a un’offerta giusta. Federico ha preferito non prendere in considerazione alcune richieste che erano arrivate dall’estero. Lo capisco, questo è l’anno dell’Europeo. Lui vuole fare bene in Italia per convincere il cittì Mancini. Però deve ricordare che è la Fiorentina che l’ha portato dove è adesso. E che deve fare le cose giuste. Chi vuole comprare ribadisce che la valutazione dei calciatori è scesa. Ma io dico che non è scesa quella dei grandi giocatori. Vedremo".