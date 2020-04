Coronavirus, Fontana: "Riapertura regione per regione crea più danni che vantaggi"

Intervenuto ai microfoni di Radio 24 Attilio Fontana, governatore della regione Lombardia, ha parlato della possibile fase 2. Queste le sue parole: "La riapertura regionalizzata annunciata da Conte è monca e non consentirebbe un equilibrato sviluppo neanche alle Regioni che aprono. Il rischio è che ci siano più danni che vantaggi. In queste settimane ho fatto le scelte che ritenevo migliori e non ho mai deciso da solo. Sui dispositivi di protezione individuale noi e lo Stato abbiamo fatto quello che potevamo".