Cosmi non ha dubbi: "Messias è pronto per il Milan"

In merito all'arrivo di Junior Messias al Milan, il suo ex allenatore Serse Cosmi ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Se è un giocatore già pronto per il Milan da Champions? Certo. Mi stupisce anzi che non ci siano state altre squadre di vertice a essersi interessate a lui. Dissi subito che poteva giocare in una delle prime otto del campionato. E’ bravo sulle palle inattive, ha progressione, vede la porta, si inserisce, ha un buon tiro, strappa, ha forza. E poi è un classico mancino brasiliano, tecnicamente di altissimo livello".