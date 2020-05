Costacurta: "Milan, serve chiarezza. E tieni Maldini"

Lunga intervista di Costacurta a Tuttosport, nel corso della quale l’ex rossonero ha parlato anche della situazione attuale del Milan. Questo il pensiero di Billy in merito alle parole di Boban e Maldini su Rangnick: "Non sono rimasto sorpreso perché conosco i caratteri dei due. Hanno voluto esternare il loro disappunto anche per far capire come in società serva chiarezza. Una volta messi in discussione, non avevo dubbi che entrambi rendessero esplicito il loro rammarico. Se sei il Milan e hai una risorsa come Maldini, tu lo devi tenere. Però, come dicevo prima, serve chiarezza perché se arriva Rangnick e decide tutto lui nell’area tecnica, è giusto che Paolo se ne vada. La domanda che andrebbe fatta e dovrebbero farsi al Milan è però un’altra, ovvero se sia giusto dare a Rangnick la responsabilità a 360° sull’area tecnica. Sarebbe dannoso ricominciare da zero. Il Milan, uno come Maldini, dovrebbe tenerselo stretto: hanno trovato un dirigente che, tra l’altro, ama questa società più di qualunque persona al mondo, e uno lo manda via? Cioè... non lo so".