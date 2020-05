Costacurta su Ibra: "Fa ancora la differenza, io lo terrei sempre"

Intervistato da Tuttosport, Alessandro Costacurta, tra le altre cose, ha parlato anche di Ibrahimovic: "Se può essere ancora utile alla causa? Ibra è utile da tutte le parti, però bisogna capire che cosa si vuole fare. Fosse per il sottoscritto, io lo terrei sempre e comunque: prendi dieci under 23 e ci metti in mezzo lui. Anche perché ancora oggi è un giocatore che fa la differenza in una squadra di livello medio-alto quale è il Milan".