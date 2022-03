Costacurta sulla lotta Scudetto: "Talmente strana che non escluderei neanche quelle dietro"

MilanNews.it

Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero e attuale opinionista, si è così espresso a TMW Radio sul duello Scudetto: "Credo che non sia finito il campionato. La Juve è molto lontana, ma credo che siano tre squadre a poterlo vincere. E' talmente strano che però non escluderei neanche quelle dietro".