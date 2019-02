Daino a MTV: "Gattuso ha dato identità e senso di appartenenza al Milan. In questo modo i rossoneri hanno riconquistato San Siro"

Daniele Daino, ospite negli studi di Milan Tv in occasione della trasmissione “L’inferno del lunedì”, si è soffermato sull’atteggiamento del Milan nelle ultime partite e sul riconquistato feeling con i tifosi: “I numeri certificano l’ottimo lavoro di Gattuso. Ha dato identità, senso di appartenenza che il Milan aveva perso da troppi anni. Uno dei segreti del Milan è l’anima. La squadra va in campo da Milan. In questo i tifosi si rispecchiano molto e anche loro, mai come quest’anno, stanno riempiendo San Siro. Mi ricordo qualche anno fa, San Siro con 18 mila spettatori. Oggi il Milan ha una media di 50 mila spettatori. Con questo entusiasmo che la squadra trasmette ai tifosi stiamo andando incontro ad un momento cruciale per la società e per la squadra stessa”.