Dalot: "Futuro? È stato un anno molto positivo, ora sono concentrato sulla nazionale. Ibra uno dei migliori"

Diogo Dalot ha parlato in conferenza dal ritiro con il Portogallo per l’Europeo Under21. Queste le sue dichiarazioni:

L'esperienza in Italia: “Avere la possibilità di giocare in Italia mi ha dato la possibilità di conoscere il contesto tattico e culturale degli italiani. Dovremo aspettarci una nazionale italiana molto forte tatticamente”

Sul futuro: “È stato senza dubbio un anno molto positivo. Giocare in un paese diverso, in un altro campionato, con un’altra cultura e un altro tipo di gioco. Quello che voglio dire è che al momento sono concentrato su questa competizione che sto per giocare”

Sul suo ruolo preferito: “Mi sento più a mio agio a destra, ma anche a sinistra mi trovo bene. Abbiamo diversi giocatori che possono giocare sia a destra che a sinistra. Dipende da quello che decide l’allenatore. Siamo pronti per questo”

Sui consigli di Zlatan Ibrahimovic: “Ottengo sempre più esperienza con il passare delle stagioni e aver giocato in tre grandi campionati europei è stato molto positivo. Mi è piaciuto giocare in Italia. Giocare con Zlatan è stato molto positivo, è uno dei migliori che il calcio abbia avuto e che ha ancora”