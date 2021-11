Dario Massara: "Il Milan ha bisogno di ritrovare Theo Hernandez"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Dario Massara ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Presumo che la partita con l'Atletico condizioni un po le scelte di Pioli. Ibrahimovic può essere schierato in Europa, il milan però ha la possibilità di giocarsi il campionato e quindi non farà turnover in Serie A con la Fiorentina. Mi aspetto molto da Theo Hernandez che i rossoneri hanno bisogno di ritrovare come trascinatore"