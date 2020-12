De Biasi: "Sono contento per il Milan che è una squadra giovane"

Il ct dell'Azerbaigian Gianni De Biasi è intervenuto a Radio Sportiva e in merito al primo posto del Milan in Serie A ha dichiarato: "Sono contento per il Milan che è una squadra giovane, l'Inter alla lunga dirà la sua e la Juve rientrerà ma sono curioso di vedere come proseguiranno Roma e Lazio. Mi spiace per il Torino, credo che Giampaolo sia uno degli allenatori più preparati della serie A: ha bisogno di tempo e mi auguro che trovi i giusti equilibri".