De Calò: "Leao ha potenzialità enormi, ma la differenza la farà la testa"

Alessandro De Calò, editorialista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a SkySport su Leao: "Leao in questo momento è in un Limbo. Viene da una scuola portoghese di esterni che ha prodotto Ronaldo, Nani, Figo, Quaresma e io lo vedo in questa scia. La differenza la farà la testa: i piedi, il talento e l'istinto per il calcio ce l'ha. Leao non si sa mai quando decide la partita... Magari fa delle cose fenomenali, inventa, trascina la squadra con leggerezza magnifica e un gusto infantile per giocare, ma non si sa mai quando lo farà. A giugno ha giocato gli Europei U21 ed è stato una delusione, forse perché si riteneva già in grado di essere tra i grandi. Ha potenzialità enormi: possiamo trovare in lui qualcosa di Henry, Weah e Jarzinho".