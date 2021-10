De Canio su Theo: "Maldini è stato bravissimo a credere nel giocatore"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex allenatore De Canio ha parlato di Theo. Queste le sue parole: "I giocatori vanno fatti giocare e vanno fatti crescere perchè ad una certa età certi comportamenti possono essere logici e crescendo si possono migliorare. Theo è sempre un pericolo per chi l'affronta e sicuramente imparerà a difendere meglio. Quello che volevo sottolineare è però il coraggio di Maldini che ha avuto la visione di far giocare questo giocatore in un club come il Milan e consapevole che certe pecche si possono correggere partita dopo partita"