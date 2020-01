De Fanti, agente Borini: "Sampdoria una delle tante squadre interessate"

Tra i giocatori che probabilmente potrebbero salutare già a Gennaio il Milan, sicuramente figura il nome di Fabio Borini. Il jolly rossonero, recentemente escluso dalla gara contro la Sampdoria per scelta tecnica, sembra destinato a lasciare i rossoneri dopo 75 presenze, 8 gol e 6 assist. Tra le tante destinazioni per l'italiano ci potrebbe essere proprio la Sampdoria come ha precisato l'agente Roberto De Fanti ai microfoni di Sampdorianews.net: "La Sampdoria è una delle tante squadre in corsa".