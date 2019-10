De Grandis: "Giampaolo? Non sono stati presi giocatori funzionali alla sua idea di calcio"

Ai microfoni di Sky, Stefano De Grandis ha commentato così l'arrivo di Stefano Pioli sulla panchina rossonera: "Le proteste dei tifosi? I tifosi ragionano da tifosi, il fatto che lui si sia dichiarato interista in passato è una cosa che lascia il tempo che trova. Pioli credo che giocherà con il 4-3-3, ma in carriera ha utilizzato anche il 3-5-2. A me Giampaolo è sempre piaciuto, secondo me non è stato fatto un mercato giusto per le sue idee di calcio, non sono stati presi giocatori funzionali alla sua idea di calcio".