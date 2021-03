De Grandis sul Milan: "Ora è fondamentale che i titolari ritrovino la condizione migliore"

Presente negli studi di SkySport24, Stefano De Grandis ha commentato così il momento del Milan: "Il Milan ha fatto bene anche con le alternative, ma in questo momento è fondamentale che i titolari ritrovino la condizione migliore. Bennacer dà più geometrie in mezzo al campo. Kessie può fare bene sia con lui che con Meite. Contro una squadra fisica come lo United, forse sarebbe meglio mettere due incontristi come Kessie e Meite. L'ex Torino è in crescita nelle ultime settimane".