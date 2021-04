De Sciglio: "Ronaldo e Ibrahimovic sono giocatori impressionanti"

Intervenuto ai microfoni di 'Gianluca di Marzio.com' Mattia De Sciglio ha parlato degli attaccanti più forti affrontati in carriera. Queste le sue parole: "Mbappè ha già dimostrato le grandissime doti atletiche e tecniche che ha, e continua a farlo. È uno dei più forti che abbia mai affrontato. Un altro impressionante è Cristiano Ronaldo. Lo marcai quando io ero alla Juve e lui ancora al Real. Poi ho avuto la fortuna di averlo in squadra insieme, così come Ibrahimovic nel suo ultimo anno in rossonero. Quando col Milan affrontammo il Barcellona di Messi ho giocato entrambe le partite in panchina, sennò anche lui mi avrebbe fatto soffrire …”.