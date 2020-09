Dg Crotone: "Il Milan ha tanti giovani forti"

A TMW Radio, Raffaele Vrenna, dg del Crotone, ha parlato anche della sconfitta di ieri: "Il Milan viene da tanti risultati utili consecutivi, e un post-lockdown importante: hanno giovani forti e hanno speso tanto per averli, ma quella di ieri è stata una partita discreta da tutte e due le parti. Sicuramente qualcosa da fare c'è ancora: almeno due-tre operazioni sia in entrata che in uscita. Sia a Genova che col Milan ho visto una squadra che ha giocato un buon calcio e pagato gli episodi. Non mi preoccupa il prosieguo del campionato, sappiamo che il nostro obiettivo è la salvezza e dobbiamo rimanere concentrati sull'idea di giocarcela con altre tre-quattro squadre".