Di Gennaro: "Peccato per Ibra. Il Milan crede molto in Colombo e in Daniel Maldini"

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, oggi commentatore tv e opinionista, è intervenuto nel corso di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti. L'intervista inizia dall'assenza causa Covid di Zlatan Ibrahimovic, rimpiazzato stasera dal giovane Colombo: "Il Milan crede molto in lui e nel figlio di Paolo Maldini. Peccato per Ibra, per la forma smagliante con cui si è presentato già ad inizio stagione. Entrando in un contesto di squadra affiatata Colombo è comunque avvantaggiato, anche se è molto giovane: dobbiamo avere fiducia e chissà che non spunti questa sorpresa".