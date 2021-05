Diaz a MilanTV: "Partita sensazionale. Sono molto felice per la squadra e per me"

Brahim Diaz, centrocampista offensivo rossonero, si è così espresso a MilanTV nel post Torino-Milan: "Risultato molto buono, abbiamo fatto una partita sensazionale e sono molto contento per la squadra. Credo che sia rispettoso giocare fino alla fine come si può. Sono molto contento per quello che stiamo facendo e ora pensiamo al Cagliari".

Sui suoi goal: "Sono molto felice per quello che stiamo facendo, anche per quello che sto facendo io nelle ultime due partite. Adesso non molliamo e proviamo a vincere la prossima partita tutti insieme. Sono molto felice per tutti".