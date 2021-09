Diaz: "Theo è stato fantastico con me dentro e fuori dal campo. Sul trio con Castillejo..."

Queste le parole rilasciate ad AS da Brahim Diaz su Theo Hernandez: "Con me è stato fantastico dentro e fuori dal campo. Mi ha aiutato tanto: tutti hanno visto il gran calciatore che è, ma vi assicuro che è ancora meglio come persona. Il trio con lui e Castillejo? Beh, io sono il più tranquillo dei tre (ride, ndr) ma ci divertiamo un sacco insieme. Avere compagni come loro ti rende la vita più semplice. E sì, la faccenda degli scherzi è vera: nel bus disturbiamo sempre quelli che si siedono davanti".