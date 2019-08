Dida: "Spero che i brasiliani diano un grande contributo al Milan"

Dopo Paquetà, ecco Duarte. Il Milan è tornato a investire sui calciatori brasiliani: "È una sensazione molto bella - ha dichiarato Dida alla Gazzetta dello Sport - vedere il Milan che si ristruttura e dà vita a un nuovo progetto con giocatori brasiliani. È qualcosa che mi piace perché erano passati un po’ di moda. Spero diano un grande contributo per far tornare il Milan agli alti livelli dove merita di stare. In realtà il Brasile non ha mai smesso di sfornare talenti, ma semplicemente cambiano tempi e modalità per andarli a prendere".