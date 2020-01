Dj Ringo: "Ibrahimovic è come Clint Eastwood, è unico"

DJ Ringo, direttore creativo di Virgin Radio e noto tifoso rossonero, è intervenuto durante "Tutti Convocati" su Radio 24 per parlare di Milan e Zlatan Ibrahimovic. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ibra è tornato, è lui il Lupo. Adesso gli avversari devono stare attenti, come Cappuccetto rosso. Lo so che Ibra ha 38 anni, ma al Milan non serve l'Ibra atleta, ma il motivatore, l'allenatore in campo, quello che cazzia i compagni. Ibra è come Clint Eastwood, è unico. Ieri voleva Leao e ieri ha giocato, e il Milan ha vinto la partita contro una squadra che ultimamente soffre, ma è sesta in classifica...Dopo il gol Ibra ha chiamato tutti in cerchio ed è la prima volta che ho visto la squadra riunirsi così per festeggiare. Questi sono gesti importanti".