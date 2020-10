Donati sul Milan: "Palleggio ed entusiasmo per battere anche il Celtic"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Massimo Donati, ex di Milan e Celtic, in vista della gara di questa sera: "Dei rossoneri mi ha impressionato la forza del gruppo. Senza Ibra sono emerse le personalità individuali, da Hernandez a Calhanoglu, da Kessie a Bennacer, ma da tempo il Milan gioca bene di squadra e quando è così girano tutti alla grande. Mi sono piaciuti anche i giovani. Hanno ragazzi forti e con fame, e quando è così viene tutto più semplice. Poi, quando c’è, Ibra è fondamentale: è raro vedere un 39enne con quella grinta e quella voglia di vincere. Con lui tutti danno il massimo, perché sa come motivare la squadra. Il Celtic va in sofferenza contro gli avversari che palleggiano bene, perché in campionato sono abituati a dominare il gioco. Il Milan lo sa fare e può farli soffrire così. Occhio però alla loro aggressività".