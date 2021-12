Ds Brest: "Faivre? Vogliamo tenerlo fino a fine stagione, ma se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile..."

Grégory Lorenzi, ds del Brest, ha parlato così a L'Equipe del futuro di Romain Faivre, trequartista che piace molto anche al Milan: "Siamo molto tranquilli. La nostra volontà è quella di tenere Romain fino alla fine della stagione. E lui non ha espresso il desiderio di andare via a gennaio. Ma se ci fosse un'opportunità, che il club non può rifiutare, la valuteremo. Ma la nostra prima volontà è che rimanga, poi in estate riesamineremo la situazione".