Dumfries: "Futuro? Se ne occupa il mio agente. Ora sono concentrato sul PSV poi valuterò quali saranno le opzioni"

Intervenuto ai microfoni di 'Fox Sports', il terzino del Psv Dumfries ha parlato del suo futuro. Il calciatore olanedese, nelle scorse settimane, era stato accostato anche al Milan alla ricerca di un rinforzo sulla corsia destra. Queste le sue parole riportate da 'Voetbalzon.nl': “Non mi occupo del mio futuro, dico davvero. Sono completamente concentrato sul PSV. Nel tempo vedrò quali saranno le opzioni e poi le valuterò. Ma ora sono completamente concentrato sul PSV e sono orgoglioso di essere un giocatore del PSV. “Non posso affermare di restare al cento per cento. Certamente può esserci un bel club e poi devi vedere cosa vuoi, come ti senti. Sento la fiducia del PSV, poi penseremo insieme a ciò che è meglio per me. Loro esprimono molta fiducia nei miei confronti per farmi rimanere un altro anno, ma poi guarderò alle opzioni."