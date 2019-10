Eintracht Francoforte, Steubing su Rebic: "Voleva andarsene, ha giocato d’azzardo ma sta perdendo"

Wolfgang Steubing, presidente del consiglio di sorveglianza dell’Eintracht Francoforte, ha commentato così la situazione di Rebic ai microfoni della Bild: "Se devo essere sincero, non ho parole. Voleva assolutamente andarsene, perché non voleva passare come l’unico dei tre attaccanti legato a noi. Adesso sta in panchina, ha giocato d’azzardo ma sta perdendo. E non sarà semplice per lui".